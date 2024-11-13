Александр Котов: «Псковская правда» стала неотъемлемой частью информационного пространства региона

11:10, 13 ноября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил читателей, коллектив и ветеранов редакции «Псковской правды» с 107-летием газеты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«За годы издания «Псковская правда» стала неотъемлемой частью информационного пространства нашей области. Это больше чем просто газета – это голос, отражающий жизнь, обычаи, проблемы и достижения региона», – подчеркнул он.

«Псковская правда» всегда соответствовала духу времени и умела меняться вместе с ним, отметил Александр Котов. «Когда-то это было исключительно бумажное издание, читатели с нетерпением ожидали каждый новый номер от почтальонов. Сегодня она приобрела современный цифровой формат, открывающий новые ресурсы для увеличения аудитории и распространения информации. Но, несмотря на развитие технологий суть и смысл более века неизменны: «Псковская правда» – это газета для людей, рассказывающая о важном, интересном, об актуальном и наболевшем», – сказал председатель областного Собрания.

Работа редакции многие годы служит ориентиром и для профессиональной среды: с газетой связаны лучшие имена псковской журналистики разных лет, уточнил он. «Заложенные мастерами пера традиции сегодня перенимает молодое поколение журналистов. Уверен, славная история «Псковской правды» будет продолжаться и у газеты всегда будут преданные читатели!» – заключил Александр Котов.