Уголовное дело возбудили из-за вандализма на детской площадке в Великих Луках

14:27, 13 ноября 2024, ПАИ

Прокуратура Великих Лук провела проверку по факту разрушения зоны отдыха у Великолукской крепости, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что с 9 по 10 ноября неизвестные разрушили детскую игровую площадку «Потешное село» в парке Петровский на набережной у реки Ловать. Они повредили урны, арочный пергол, деревянные конструкции корабля и колодца, а также скамейки.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города, подчеркнули в пресс-службе.