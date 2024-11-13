Ходячая пневмония стала особенностью нынешнего эпидсезона

15:41, 13 ноября 2024, ПАИ

Особенности нынешнего эпидемиологического сезона и опасность внебольничной пневмонии назвала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог регионального комитета по здравоохранению Анастасия Повторейко в прямом эфире ЦУР сегодня, 13 ноября.

«Особенностью данного эпидсезона является микоплазма. Микоплазменная пневмония – это одноклеточный возбудитель, он очень мелкий, напоминает вирус, при этом это бактерия, которая проникла внутрь клетки. Особенностью пневмонии является не такая бурная клиника, как, например, при внебольничной пневмонии, вызванной пневмококком. Есть даже особенные названия у этой пневмонии – «прогуливающиеся» пневмония или «ходячая». Потому что нет бурной клиники, высокой температуры», – отметила Анастасия Повторейко.

Основными симптомами микоплазменной пневмонии являются сильный, надсадный кашель, боли за грудиной, чувство сухости. «Инкубационный период может составлять от 12–14 дней до месяца. Симптоматика мотет медленно нарастать. Понятно, что всё зависит от особенностей возраста. Дети младшего возраста, дети, имеющие фоновое состояние, пожилые, люди с ослабленным иммунитетом переносят заболевание тяжелее. А дети здоровые могут даже продолжать ходить в коллективе, что особенно создаёт опасность, так как основной путь передачи – воздушно-капельный», – пояснила специалист.

Чем быстрее пациент изолируется, обследуется и начнёт лечение, тем лучше, подчеркнула врач. «Так как вялая клиника может нести очень высокий процент осложнений, в том числе на сердце, на нервную систему. То есть полиорганные осложнения часто могут возникать у пациентов с поздним обращением или необращением в целом, когда пациент поступает уже с осложнением. Это плохая история», – подчеркнула главврач областной инфекционной больницы.

Основой профилактики, по её словам, являются своевременно принятые профилактические меры в виде разобщения коллектива и обращения к специалистам.

Ранее сообщалось, что почти тысяча человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области с 1 сентября. Групповые очаги заболевания пневмонией выявили в 33 образовательных учреждениях региона.