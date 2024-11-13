45 квартир для детей-сирот из Пскова планируют приобрести в 2025 году

16:36, 13 ноября 2024, ПАИ

45 квартир для детей-сирот из Пскова планируют приобрести в 2025 году, сообщил заместитель главы городской администрации Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 ноября.

«Это не окончательная цифра, так как при дополнительном финансировании квартиры будут докуплены», – отметил гость студии.

Виталий Сухинский подчеркнул, что сейчас в списке на получение жилья числится 497 человек. «В текущем году мы уже приобрели 69 квартир, которые должны передать в конце года», – отметил он.

Ранее сообщалось, что 2 600 семей стоит в очереди на жильё для малоимущих граждан в Пскове.