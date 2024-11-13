Пропавший в Псковском районе мужчина найден мёртвым

16:24, 13 ноября 2024, ПАИ

Пропавший в Псковском районе 40-летний Данила Беляев найден мёртвым, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал в деревне Опочицы ещё 23 октября, волонтёры приступили к его поискам, которые в результате завершились обнаружением тела.

Ранее живой и невредимой удалось найти 40-летнюю многодетную мать, которая отправилась к родственникам в Великие Луки.