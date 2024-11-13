Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове должна завершиться к 1 декабря

18:48, 13 ноября 2024, ПАИ

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, куда в частности переедет библиотека имени Василёва, должны завершить к 1 декабря. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 ноября.

«У нас поставлен срок для ввода объекта в эксплуатацию – 1 декабря. 26 ноября пройдёт итоговая проверка объекта. Фактически работы внутри объекта завершены», – отметил гость студии.

Виталий Сухинский подчеркнул, что сейчас идёт работа по благоустройству территории вокруг здания, с 15 ноября будут устанавливать опоры освещения. Также до конца ноября будет идти поставка мультимедийного оборудования.

«Первых посетителей планируем принять весной», – резюмировал заместитель главы администрации Пскова.

Напомним, после реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» появятся три уровня: цокольный, первый и второй этажи. После переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг. Кроме того, в это же здание переедет ТИЦ Псковской области.