Региональный Кубок защитников Отечества пройдёт в Пскове

20:26, 13 ноября 2024, ПАИ

Региональный турнир «Кубок защитников Отечества» пройдёт в Пскове 27 и 28 ноября, сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Соревнования пройдут в шести дисциплинах: стрельба из лука, пулевая стрельба, армрестлинг, пауэрлифтинг, волейбол сидя и настольный теннис. «Все эти дисциплины будут на нашем региональном этапе, чтобы уже по их итогам мы сформировали команду. Отправим ребят в следующем году представлять Псковскую область на федеральном этапе. Во всех субъектах России проходят региональные этапы этого мероприятия. Мы не являемся исключением», – отметила Галина Овсова.

В соревнованиях примут участие ветераны боевых действий не только специальной военной операции, но и других локальных конфликтов, сообщил заместитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиль Ижболдин. «Мы планируем, что примет участие более 50 человек. Это спортсмены из Владимирской и Вологодской областей, а также из Санкт-Петербурга. Это те люди, которые откликнулись и готовы представить команду, в том числе по волейболу сидя. На соревнования по пулевой стрельбе заявлены 15 человек, по армрестлингу и пауэрлифтингу – по пять-шесть человек. Также на стрельбу из лука три-четыре человека прислали заявки. В настольном теннисе тоже человек пять-шесть», – сказал он.

Заявки на участие принимаются до 18 ноября. Их можно отправить по почте Ассоциации ветеранов СВО Псковской области. «По поводу прохождения медкомиссии: нужен просто штамп либо воинской части, либо госпиталя, к кому прикреплены, что к соревнованиям допущены», – добавил Камиль Ижболдин.

Мероприятие пройдёт на трёх площадках: в псковском тире по стрельбе из лука, в спорткомплексе «Олимп» и на стадионе «Машиностроитель». «Каждый участник посоревнуется в трёх видах спорта. Желающие есть. Спорт – это лучшая реабилитация. И когда ребята все собираются на одной площадке, они могут пообщаться, поделиться опытом, и они немножко выходят из стрессовой ситуации, это помогает», – подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко.

«У нас будет официальное открытие мероприятия с показательными выступлениями. И дополнительно, помимо основных дисциплин, по результатам которых сформируется наша региональная команда, будет и электронный тир, и дартс, и ещё много всего», – резюмировала Галина Овсова.

Спортивная деятельность – это одна из основных форм, которая помогает не только поверить в свои силы, но и найти единомышленников, друзей, реализовать себя, дополнила заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Лидия Герасимова. «Например, я с нашими ветеранами ездила в Калугу на окружные соревнования. И я помню, как мы с ними готовились, какой был настрой. Многие хотели попробовать себя в стрельбе из лука, но они никогда не стреляли из этого лука. Им было интересно. Они начали тренироваться и на выходе завоевали первое место. И я помню выражение лица, когда один спортсмен сидел хмурый, серьёзный – и вдруг у него одна медаль, вторая. И вдруг у него такая улыбка на лице! Он понимает, что может достигнуть чего-то. В итоге он сказал, что для него было делом чести попробовать завоевать какие-то места. Это хорошая отправная точка для ветеранов, потому что потом этого спортсмена заметил паралимпийский комитет и предложил дальнейшее сотрудничество в тех сферах, в которых он выступал. Это не только возможность социализироваться, но и сделать себе в дальнейшем спортивную карьеру», – сказала Лидия Герасимова.

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