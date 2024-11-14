Лиса продолжает появляться на улицах Великих Лук
Лиса продолжает появляться на улицах Великих Лук, сообщается в группе «Подслушано – Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».
Лису заметили во дворе на улице Дружбы, около музыкальной школы и на железнодорожном вокзале. Великолучане предполагают, что лиса живёт в одном из заброшенных зданий рядом с вокзалом.
Лиса, по словам горожан, людей не боится и подходит к ним близко.
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