Лиса продолжает появляться на улицах Великих Лук

07:39, 14 ноября 2024, ПАИ

Лиса продолжает появляться на улицах Великих Лук, сообщается в группе «Подслушано – Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».

Лису заметили во дворе на улице Дружбы, около музыкальной школы и на железнодорожном вокзале. Великолучане предполагают, что лиса живёт в одном из заброшенных зданий рядом с вокзалом.

Лиса, по словам горожан, людей не боится и подходит к ним близко.

Ранее сообщалось, что бешенство выявили у енота в Псковской области.