Псковский губернатор подписал постановление о выплатах педагогам ​за стобалльников на ЕГЭ

10:37, 14 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о единовременных государственных пособиях педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области и муниципальных образовательных организаций. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Уже с этого года в регионе вводится новая выплата педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ. Педагоги будут получать по 50 тысяч рублей за каждого.

В постановлении прописаны размер, условия и порядок назначения выплат. Подробности на правовом портале pravo.pskov.ru.

В сентябре дополнительную меру поддержки педагогов по предложению Михаила Ведерникова законодательно закрепили депутаты Псковского областного Собрания.

Выплату педагоги получат уже в этом году, так как принятый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Из средств областного бюджета будут премированы 43 учителя. Со следующего года финансирование будет предусматриваться при формировании бюджета, исходя из средних значений расходов за предшествующие годы.