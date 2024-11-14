Псковский губернатор подписал постановление о выплатах педагогам за стобалльников на ЕГЭ
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о единовременных государственных пособиях педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области и муниципальных образовательных организаций. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Уже с этого года в регионе вводится новая выплата педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ. Педагоги будут получать по 50 тысяч рублей за каждого.
В постановлении прописаны размер, условия и порядок назначения выплат. Подробности на правовом портале pravo.pskov.ru.
В сентябре дополнительную меру поддержки педагогов по предложению Михаила Ведерникова законодательно закрепили депутаты Псковского областного Собрания.
Выплату педагоги получат уже в этом году, так как принятый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Из средств областного бюджета будут премированы 43 учителя. Со следующего года финансирование будет предусматриваться при формировании бюджета, исходя из средних значений расходов за предшествующие годы.
Ректор Витебского госуниверситета оценила работу лаборатории когнитивного развития ПсковГУ
Суд запретил журналистам публиковать показания свидетелей по делу бывшего замглавы администрации Александра Грацкого