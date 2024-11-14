Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский губернатор подписал постановление о выплатах педагогам ​за стобалльников на ЕГЭ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о единовременных государственных пособиях педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области и муниципальных образовательных организаций. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Уже с этого года в регионе вводится новая выплата педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ. Педагоги будут получать по 50 тысяч рублей за каждого.

В постановлении прописаны размер, условия и порядок назначения выплат. Подробности на правовом портале pravo.pskov.ru.

В сентябре дополнительную меру поддержки педагогов по предложению Михаила Ведерникова законодательно закрепили депутаты Псковского областного Собрания.

Выплату педагоги получат уже в этом году, так как принятый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Из средств областного бюджета будут премированы 43 учителя. Со следующего года финансирование будет предусматриваться при формировании бюджета, исходя из средних значений расходов за предшествующие годы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 ноября 2024

Псковский район получил паспорт готовности к отопительному сезону
14 ноября 2024

Представители ЛНР участвуют во втором форуме «Найди себя в Псковской области»
14 ноября 2024

Количество оплат за газ по электронным квитанциям увеличилось в Псковской области
14 ноября 2024

Ректор Витебского госуниверситета оценила работу лаборатории когнитивного развития ПсковГУ
14 ноября 2024

Как подать заявку на «Народное признание – 2024»
14 ноября 2024

38 камер видеонаблюдения установили в Острове
14 ноября 2024

Суд запретил журналистам публиковать показания свидетелей по делу бывшего замглавы администрации Александра Грацкого
14 ноября 2024

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы администрации Александра Грацкого

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...