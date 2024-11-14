Представители ЛНР участвуют во втором форуме «Найди себя в Псковской области»

12:15, 14 ноября 2024, ПАИ

Представители Луганской Народной Республики принимают участие во втором региональном карьерном форуме «Найди себя в Псковской области» сегодня, 14 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Представители ЛНР Анастасия Святошенко и Виктория Скосарева рассказали в беседе с корреспондентом ПАИ, что ожидают получить на форуме новый опыт и знания, которые смогут применять в работе центра занятости населения в Луганске.

«Для меня это новый опыт, что-то интересное, потому что в подобных мероприятиях мы ещё не принимали участие. Хотелось бы, чтобы и у нас было подобное в Луганске», – сказала Виктория Скосарева.

Также на форуме они планируют поучаствовать в различных интерактивах, например в проекте «Открытое собеседование» и игре «Кадры».

«После участия в интерактивах планирую внедрить что-то подобное у себя в центре занятости. Мы сейчас используем немного устаревшие методы общения с клиентами, это всё уже становится очень скучно, изжито, и хочется внедрить новые методы, особенно направленные на молодёжь», – подчеркнула Анастасия Святошенко.

Напомним, что сегодня, 14 ноября, открылся второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области». Форум является одним из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».