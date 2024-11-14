Ректор Витебского госуниверситета оценила работу лаборатории когнитивного развития ПсковГУ

11:48, 14 ноября 2024, ПАИ

Впечатлениями об открытой 13 ноября в ПсковГУ научно-образовательной лаборатории когнитивного развития в образовании поделилась с ПАИ ректор, профессор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Валентина Богатырёва.

«Я за практико-ориентированную подготовку студентов: будущих воспитателей, учителей младших классов, педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, – заметила Валентина Богатырёва. – И то, что они имеют возможность, как сами говорят, «прокачать себя», это потрясающе».

Она провела аналогию между проведением практикума в лаборатории и методикой изучения английского языка, где самое главное – повторение. «А когда ты повторяешь, ты действуешь», – подчеркнула профессор.

Ректор Витебского госуниверситета призналась, что потрясена увиденным, и добавила, что их вуз будет многому учиться у ПсковГУ.

Напомним, новая лаборатория ПсковГУ включает кабинет когнитивного развития и сенсорно-динамический зал, оснащённые самым современным оборудованием. В основу её научных исследований положен метод сенсомоторной интеграции, который обеспечивает развитие внимания, памяти, мышления, речи, а также более сложных интеллектуальных умений через согласованное действие двигательной активности и сенсорной стимуляции ребёнка.