Михаил Ведерников поприветствовал участников карьерного форума «Найди себя в Псковской области»

13:06, 14 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников второго регионального карьерного форума «Найди себя в Псковской области», который проходит сегодня, 14 ноября, в Доме молодёжи, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить и прокачать ваши карьерные возможности. Важно помнить, что на рынке труда всегда две стороны: соискатель, который хочет получить интересную и перспективную работу, и работодатель, которому нужен ответственный, с большим потенциалом работник. Задача и государственных учреждений, и коммерческих компаний – сбалансировать эти вещи, и тогда оба интересанта получат то, что ищут. У нас в области получается делать это на высоком уровне», – сказал Михаил Ведерников.

Также губернатор отметил, что в Псковской области получается балансировать в этом вопросе на высоком уровне.

Напомним, что форум является одним из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».