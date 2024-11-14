«Открытое собеседование» провёл Михаил Ведерников на форуме «Найди себя в Псковской области»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл «Открытое собеседование» в рамках второго регионального карьерного форума «Найди себя в Псковской области» сегодня, 14 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
«Открытое собеседование» губернатор провёл совместно с руководителем группы компаний «МегаХолод» Татьяной Кирилёнок и управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем.
Возможность поучаствовать в собеседовании была у пяти участников форума, среди них были руководитель трудовых отрядов Псковской области и сотрудник Молодёжного центра Пскова Александр Косаржевский, преподаватель ВЛГАФК Максим Барканов и сотрудница ЗЭТО Екатерина Лунёва.
Лучшим кандидатом на должность советника руководителя стал Александр Косаржевский, на должность аналитика по сверке информации – Вячеслав Ярышкин, а на должность заместителя начальника маркетингового отдела – Екатерина Лунёва.
«Вы все большие молодцы, потому что каждый, кто сюда пришёл, сделал над собой усилие. Что касается пяти наших номинантов, я себе делал пометки и коллегам скажу, чтобы уже в правительстве собеседование провели», – обратился к участникам Михаил Ведерников.
Отметим, второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» является одним из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».
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