«Открытое собеседование» провёл Михаил Ведерников на форуме «Найди себя в Псковской области»

15:06, 14 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл «Открытое собеседование» в рамках второго регионального карьерного форума «Найди себя в Псковской области» сегодня, 14 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Открытое собеседование» губернатор провёл совместно с руководителем группы компаний «МегаХолод» Татьяной Кирилёнок и управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем.

Возможность поучаствовать в собеседовании была у пяти участников форума, среди них были руководитель трудовых отрядов Псковской области и сотрудник Молодёжного центра Пскова Александр Косаржевский, преподаватель ВЛГАФК Максим Барканов и сотрудница ЗЭТО Екатерина Лунёва.

Лучшим кандидатом на должность советника руководителя стал Александр Косаржевский, на должность аналитика по сверке информации – Вячеслав Ярышкин, а на должность заместителя начальника маркетингового отдела – Екатерина Лунёва.

«Вы все большие молодцы, потому что каждый, кто сюда пришёл, сделал над собой усилие. Что касается пяти наших номинантов, я себе делал пометки и коллегам скажу, чтобы уже в правительстве собеседование провели», – обратился к участникам Михаил Ведерников.

Отметим, второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» является одним из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».