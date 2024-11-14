Опубликовано видео смертельного ДТП, в котором экс-заместитель начальника псковского УГИБДД на машине сбил детей
Видео с места ДТП, в котором экс-заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков на автомобиле сбил детей, опубликовала пресс-служба регионального СУ СК России.
Согласно приговору Псковского городского суда, Юрий Шестаков, являвшийся на период совершения преступления сотрудником ГИБДД, при выполнении поворота с улицы Алмазной на Чудскую в Пскове с нарушением ПДД сбил двух детей, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате один ребёнок получил травмы, а другой позже скончался в больнице.
За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), Юрию Шестакову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на срок 1,5 года. Кроме того, с осуждённого в пользу матери погибшего ребёнка взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей.
Стали известны причины падения строительного крана рядом с детским садом в Великих Луках
Опубликовано видео смертельного ДТП, в котором экс-заместитель начальника псковского УГИБДД на машине сбил детей
Три года колонии-поселения получил за сбитых детей экс-заместитель начальника псковского УГИБДД
Групповые очаги заболевания пневмонией выявили в 33 образовательных учреждениях Псковской области