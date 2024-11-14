Опубликовано видео смертельного ДТП, в котором экс-заместитель начальника псковского УГИБДД на машине сбил детей

15:31, 14 ноября 2024, ПАИ

Видео с места ДТП, в котором экс-заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков на автомобиле сбил детей, опубликовала пресс-служба регионального СУ СК России.

Согласно приговору Псковского городского суда, Юрий Шестаков, являвшийся на период совершения преступления сотрудником ГИБДД, при выполнении поворота с улицы Алмазной на Чудскую в Пскове с нарушением ПДД сбил двух детей, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате один ребёнок получил травмы, а другой позже скончался в больнице.

За совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), Юрию Шестакову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на срок 1,5 года. Кроме того, с осуждённого в пользу матери погибшего ребёнка взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей.