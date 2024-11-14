Псковичей приглашают принять участие в историческом квесте «Вторая мировая. Эпилог»

18:40, 14 ноября 2024, ПАИ

Исторический квест «Вторая мировая. Эпилог» проведут в Псковском центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Сценарий квеста основан на событиях, происходивших в Нюрнберге во время военного трибунала. Командам из пяти человек будет необходимо вычислить предателя и предотвратить диверсию.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке. Квест пройдёт 18 ноября, начало в 16:00.

Напомним, что Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове 9 ноября. В преддверии 80-летия Великой Победы такие центры будут открывать по всей стране и за рубежом.