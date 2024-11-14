Концерт-путешествие «За семью морями» прошёл в Псковской областной филармонии
Концерт-путешествие «За семью морями» прошёл в Псковской областной филармонии сегодня, 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Перед юными слушателями выступил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением дирижёра Александра Антонова. В рамках концертной программы прозвучали сочинения Генделя, Римского-Корсакова, Чайковского, Петрова, Циммера и других композиторов.
Напомним, 18 октября стало известно, что второй дирижёр появился в Псковской областной филармонии.
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