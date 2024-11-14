Концерт-путешествие «За семью морями» прошёл в Псковской областной филармонии

18:20, 14 ноября 2024, ПАИ

Концерт-путешествие «За семью морями» прошёл в Псковской областной филармонии сегодня, 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Перед юными слушателями выступил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением дирижёра Александра Антонова. В рамках концертной программы прозвучали сочинения Генделя, Римского-Корсакова, Чайковского, Петрова, Циммера и других композиторов.

Напомним, 18 октября стало известно, что второй дирижёр появился в Псковской областной филармонии.