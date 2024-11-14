Ещё один подросток пропал в Псковской области
16-летний подросток пропал в Пскове. С 8 ноября 2024 года его местоположение неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы.
Был одет в чёрную куртку, серые джинсы, белые кроссовки, тёмно-бордовую шапку. С собой был серый рюкзак.
В Псковской области также продолжаются поиски 17-летнего Максима Новинского, пропавшего 3 ноября. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.
Представители Псковского облсовпрофа участвуют во всероссийском совещании технической инспекции труда
О реставрационной работе в Псковском музее-заповеднике поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Флагманская школа программы «Орлята России» провела семинар для педагогов Псковской области
Одну полосу движения на улице Ипподромной в Пскове перекроют для транспорта до 28 ноября
Псковичка стала абсолютным победителем XXII научно-практической выставки «Шаг в науку»