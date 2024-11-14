Ещё один подросток пропал в Псковской области

18:41, 14 ноября 2024, ПАИ

16-летний подросток пропал в Пскове. С 8 ноября 2024 года его местоположение неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы.

Был одет в чёрную куртку, серые джинсы, белые кроссовки, тёмно-бордовую шапку. С собой был серый рюкзак.

В Псковской области также продолжаются поиски 17-летнего Максима Новинского, пропавшего 3 ноября. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.