Посылку на передовую передали в штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове
Посылку для участников СВО передали в штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове. Об этом сообщается в группе «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Псковская организация передала для военных кабель ВВГ, розетки, выключатели и светильники. Вскоре вещи в составе груза отправятся на передовую.
«Выражаем огромную благодарность за помощь нашим защитникам. Спасибо, что в это непростое время вы не остаётесь в стороне», – сказали организаторы акции.
Ранее сообщалось, что штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату».
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