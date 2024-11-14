Посылку на передовую передали в штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове

20:32, 14 ноября 2024, ПАИ

Посылку для участников СВО передали в штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове. Об этом сообщается в группе «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Псковская организация передала для военных кабель ВВГ, розетки, выключатели и светильники. Вскоре вещи в составе груза отправятся на передовую.

«Выражаем огромную благодарность за помощь нашим защитникам. Спасибо, что в это непростое время вы не остаётесь в стороне», – сказали организаторы акции.

Ранее сообщалось, что штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату».