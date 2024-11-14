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Общество

ПсковГУ выступил оператором Всероссийского конкурса лучших практик сохранения исторической памяти

Всероссийский конкурс лучших практик сохранения исторической памяти стартовал по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Оператором мероприятия стал Псковский государственный университет, сообщили в вузе.

Конкурс проводится в целях популяризации истории России среди молодёжи и сохранения исторической памяти о ключевых событиях, связанных с историей нашей страны. Принять в нём участие могут студенты вузов в возрасте от 18 до 35 лет, которые обучаются по программам высшего образования. Заявки необходимо подать в электронном виде до 7 декабря текущего года.

Работы принимаются в шести номинациях: «Арт-объект», «Гражданско-патриотическое воспитание студентов», «Просветительское мероприятие», «Архиценно», «Настольная игра», «Региональный проект по сохранению исторической памяти»

Подведение итогов конкурса запланировано на 21 декабря.

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