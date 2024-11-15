Интерес к зооуслугам у псковичей увеличился на 45%
Интерес к зооуслугам у псковичей увеличился на 45 %, а объявлений от таких исполнителей стало больше на 27 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.
На первом месте с увеличением спроса на 59 % расположились услуги по передержке животных. Помимо временного содержания питомца, исполнители предлагают персонализированный уход, учитывающий индивидуальные особенности домашнего любимца.
Услуги грумеров, специалистов по стрижке животных, стали востребованнее на 35 %. Количество предложений от таких мастеров увеличилось на 20 %.
Также среди псковичей в два раза увеличилась популярность зоотакси. Люди предпочитают перевозить своих питомцев в автомобилях, оборудование которых подобрано исключительно для животных.
Напомним, что кот Кеша, который пропал в Стругах Красных 24 октября, нашёлся спустя две недели целым и невредимым, а хозяйка забрала его домой – в Санкт-Петербург.
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