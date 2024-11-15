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Экономика

Цены на тюльпаны заметно вырастут в Псковской области

О подорожании тюльпанов в Псковской области рассказали псковские фермеры в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Фермер Иван Мельник из Себежского района отметил, что значительно возросла цена на луковицы, соответственно ожидается существенное подорожание оптовой и розничной торговли тюльпанами.

«Голландия сильно пострадала в этом году, у них весной очень затопило поля, и посадочного материала они недобрали 40 %. Из-за этого цена луковиц сильно возросла. То есть цветок на 8 Марта будет недешёвый. В Россию мало отправили, мы уже так, выцапали эту луковицу», – отметил он.

Если в том году 500 тысяч луковиц вместе с доставкой стоили 10 миллионов, то в этом году – 15 миллионов, уточнил Иван Мельник.

Подорожание также отметила и хозяйка КФХ в Пыталовском районе Людмила Десятик. «Цены подрастут, это 100 %, потому что цена на луковицу и доставку увеличилась. Соответственно, мы тоже будем вынуждены поднять цену», – сказала она.

Ранее сообщалось, что в Псковской области уже начали выращивать тюльпаны для продажи в феврале. Подробнее читайте здесь.

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