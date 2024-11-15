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Экономика

А он настоящий: сколько стоит борода Деда Мороза

От внешнего вида наряда новогодних героев зависит практически весь успех выступления. О том, сколько стоит полноценный образ Деда Мороза и его внучки, рассказали участники ивент-индустрии в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Чтобы образ не вызывал сомнений, что сказочные персонажи настоящие, актёрам приходится потратить немалую сумму на костюм и атрибуты к нему.

«В этом году я купила костюмы Деда Мороза и Снегурки за 85 000 рублей», – рассказала актриса Александра Васильева. Наряды были созданы вручную, без использования клея и лёгкой ткани, которые часто применяют в более дешёвых вариациях.

За бороду Деда Мороза из натурального яка актриса отдала 12 000 рублей, а за посох со звёздной проекцией – 10 000 рублей.

Напомним, что цены на Деда Мороза и Снегурочку выросли в Псковской области. Заплатить актёрам за один выезд можно как 2 000 рублей, так и более 20 000 рублей. Подробнее о конкретных ценах за выступление и причинах их роста читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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