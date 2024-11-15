Ветераны СВО из Псковской области участвуют в Кубке защитников Отечества

17:47, 15 ноября 2024, ПАИ

Ветераны СВО из Псковской области принимают участие в финальном этапе Кубка защитников Отечества, который проходит на федеральной территории «Сириус». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

От Псковской области в соревнованиях участвуют Игорь Пучков в стрельбе из лука, Василий Могрицкий в пулевой стрельбе и Алексей Подковырин в настольном теннисе. Тренером команды является Денис Смирнов.

В феврале участники команды ветеранов СВО из Псковской области стали победителями окружных этапов Кубка защитников Отечества, завоевав два золота, серебро и бронзу.

Напомним, что в Пскове скоро пройдёт региональный этап Кубка защитников Отечества, в котором более 50 спортсменов посоревнуются в стрельбе из лука, волейболе сидя, пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.

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