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Общество

Тихая охота продолжается в Пушкиногорском районе, несмотря на выпавший снег

Сбор грибов продолжается в Пушкиногорском районе, пишет газета «Пушкинский край».

Фото предоставил Алексей Михайлов

Любителю тихой охоты Алексею Михайлову удалось собрать целую корзину лисичек, несмотря на выпавший снег.

Ранее сообщалось, что тихую охоту не остановить в Псковской области: грибники продолжают собирать гигрофоры и ягоды.

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