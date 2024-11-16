Тихая охота продолжается в Пушкиногорском районе, несмотря на выпавший снег
Сбор грибов продолжается в Пушкиногорском районе, пишет газета «Пушкинский край».
Любителю тихой охоты Алексею Михайлову удалось собрать целую корзину лисичек, несмотря на выпавший снег.
Ранее сообщалось, что тихую охоту не остановить в Псковской области: грибники продолжают собирать гигрофоры и ягоды.
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