Псковский студент стал победителем конкурса «Большая перемена»

17:40, 16 ноября 2024, ПАИ

Пскович Никита Вахрушев стал победителем конкурса «Большая перемена», сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Никита вошёл в финал «Большой перемены» для студентов колледжей и техникумов со всей России.

Он принял участие во всероссийском слёте «СПОдвижники» в Нижнем Новгороде, где и были названы имена победителей.

Никита занял не только первое место, но и выиграл миллион рублей, которые сможет потратить на образование или стартап.

Ранее сообщалось, что делегация из Псковской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10-х классов.