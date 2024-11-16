Псковский студент стал победителем конкурса «Большая перемена»
Пскович Никита Вахрушев стал победителем конкурса «Большая перемена», сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».
Никита вошёл в финал «Большой перемены» для студентов колледжей и техникумов со всей России.
Он принял участие во всероссийском слёте «СПОдвижники» в Нижнем Новгороде, где и были названы имена победителей.
Никита занял не только первое место, но и выиграл миллион рублей, которые сможет потратить на образование или стартап.
Ранее сообщалось, что делегация из Псковской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10-х классов.
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