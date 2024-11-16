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Общество

Как избежать травм в гололёд, рассказал врач

Высокие ботинки с фиксацией голеностопа помогут избежать травм в гололёд, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-физиотерапевта Евгения Лихачёва.

Также нужно выбирать обувь с нескользящей подошвой, а пожилым людям следует прикрепить острый наконечник к трости и использовать бедренные протекторы, если падения уже были.

Ранее ортопед рассказал, к чему может привести неудобная обувь.

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