Как избежать травм в гололёд, рассказал врач

23:50, 16 ноября 2024, ПАИ

Высокие ботинки с фиксацией голеностопа помогут избежать травм в гололёд, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-физиотерапевта Евгения Лихачёва.

Также нужно выбирать обувь с нескользящей подошвой, а пожилым людям следует прикрепить острый наконечник к трости и использовать бедренные протекторы, если падения уже были.

Ранее ортопед рассказал, к чему может привести неудобная обувь.