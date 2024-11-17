Михаил Ведерников рассказал о продолжении проекта, посвящённого истории и героям Псковской области

11:35, 17 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о продолжении проекта, посвящённого истории и героям Псковской области, в рамках которого на минувшей неделе были презентованы материалы, подготовленные Российским военно-историческим обществом.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Память о героических предках меняет всех нас. Позволяет увидеть ценность в обыденном, осознать ответственность за переданное наследие. Эти знания позволяют нам стать ближе к лучшим из лучших, перенять их принципы и ценности, стать частью и продолжением их истории. Для этого мы и делаем большую образовательную программу, которая включает в себя лекции, видео- и фотоматериалы», – отметил глава региона.

В рамках проекта выступил председатель Псковского регионального отделения РВИО, депутат Госдумы Александр Борисов, который рассказал о деятельности Российского военно-исторического общества, в том числе о противодействии попыткам фальсифицировать историю, а также о героях разных эпох.

Напомним, цикл мероприятий, посвящённых ключевым моментам истории и героям Псковской земли, открыл губернатор Михаил Ведерников, который выступил с лекцией, посвятив её ратной славе Псковщины.