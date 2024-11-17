Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов в Белоруссии
Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». Мероприятие прошло в Могилеве в Белоруссии, сообщает газета «Призыв».
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
Основной площадкой фестиваля стал Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы. Сюда приехали творческие делегации белорусских областных центров и Минска, а также из регионов России.
По итогам фестиваля Ирина Алексиевец и Валерий Сапега за исполнение вальса «Знакомства» получили диплом l степени в номинации «Хореографическое искусство». Кроме того, диплома этой же степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» был удостоен Валерий Сапега за коллекцию самоваров, выполненных из дерева и в технике берестоплетения.
А дуэт Владимира Шакурова и Ахмеды Саидовой получил диплом lll степени за исполнение произведения из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов в Белоруссии
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