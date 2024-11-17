Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов в Белоруссии

Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». Мероприятие прошло в Могилеве в Белоруссии, сообщает газета «Призыв».

  • Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»
    Фото: Газета «Призыв»
  • Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»
    Фото: Газета «Призыв»
  • Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»
    Фото: Газета «Призыв»
  • Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»
    Фото: Газета «Призыв»
  • Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»
    Фото: Газета «Призыв»

Основной площадкой фестиваля стал Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы. Сюда приехали творческие делегации белорусских областных центров и Минска, а также из регионов России.

По итогам фестиваля Ирина Алексиевец и Валерий Сапега за исполнение вальса «Знакомства» получили диплом l степени в номинации «Хореографическое искусство». Кроме того, диплома этой же степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» был удостоен Валерий Сапега за коллекцию самоваров, выполненных из дерева и в технике берестоплетения.

А дуэт Владимира Шакурова и Ахмеды Саидовой получил диплом lll степени за исполнение произведения из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов в Белоруссии
17 ноября 2024

Восьмой региональный конкурс национального костюма проходит в Пскове
15 ноября 2024

«Изборск – открытый город»: выставка к 100-летию со дня рождения археолога Валентина Седова открылась в музее-заповеднике
15 ноября 2024

Концерт «Старые новые песни» снова пройдёт в Пскове
15 ноября 2024

Рабочая встреча руководителей музеев прошла в Порховском округе
14 ноября 2024

О реставрационной работе в Псковском музее-заповеднике поговорили на «Серебряном дожде». Главное
14 ноября 2024

Реставраторы восстановили почти все деревянные предметы из сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова в Псковской области
14 ноября 2024

Синодик Псково-Печерского монастыря и сарафан с золотыми нитями реставрируют сотрудники Псковского музея-заповедника

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...