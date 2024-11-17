О работе с арендаторами, дизайн-коде, городских доходах от рекламы и конкурсе мастерства – в интервью с замглавы администрации Пскова Андреем Ульяновым

21:15, 17 ноября 2024, ПАИ

Как администрация Пскова борется с арендными долгами? Кому придётся переделывать торговые павильоны? Сколько денег в городской бюджет приносит реклама? На эти и другие вопросы ответил заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Польза бюджету

– Андрей Михайлович, расскажите о главных событиях и свершениях этого года в сферах ваших полномочий.

– Помимо комитета по управлению муниципальным имуществом, отдела предпринимательства и потребительского рынка, к моим обязанностям добавилось контрольное управление работами по благоустройству и деятельность инвестиционного уполномоченного в Пскове. В комитете по управлению муниципальным имуществом удалось реализовать основное направление: 30 ноября прошлого года начал действовать отдел претензионной исковой работы для увеличения поступлений в бюджет, что и удалось сделать.

– Как строится работа отдела?

– Начинаем с администрирования договоров и стоимости аренды, которая меняется довольно часто. Если есть задолженность, сначала в досудебном порядке взаимодействуем с арендатором. Когда понимаем, что он систематически и умышленно уклоняется от своих обязанностей по договору, то идёт обращение в судебные органы для расторжения договора и взыскания задолженности по линии судебных приставов. Мы живём в правовом государстве, и все отношения с недобросовестными арендаторами заканчиваются решением суда. Чтобы поступить правильно с точки зрения закона, необходимо пройти все стадии, и мы их проходим.

– Можно назвать конкретные цифры?

– Год ещё не закончился, а на конец октября сумма почти 39 миллионов рублей, из них 14 миллионов получили по линии отдела претензионной исковой работы.

– Много ли недобросовестных арендаторов?

– Достаточно. Не всегда арендаторы знают, что цена по договору, который был заключён десять лет назад, поменялась, хотя формально они обязаны сами следить за этим. Мы сначала уведомляем арендатора о задолженности, и если он не предпринимает никаких действий, расторгаем договор аренды и вовлекаем данный земельный участок в оборот. Далее он используется для муниципальных нужд или проводится конкурс на продажу, и полученные средства идут в бюджет.

В городе есть земли, которые долгое время находились в аренде, платежи за них не осуществлялись, и должным образом эти территории не использовались – могли зарасти борщевиком или привлекать асоциальные элементы. Поэтому администрирование даёт не только экономический эффект, но и социальную пользу. Земля вовлекается в оборот, появляется новый собственник, который может реализовать полезный городу инвестпроект или просто использовать земельный участок по назначению.

Навстречу инвестору

– Как инвестиционный уполномоченный вы теперь «точка входа» для инвесторов?

– Да. Флагманом в работе с инвестором, помимо комитета по экономике, является Фонд инвестиционного развития, который работает очень динамично. Но инвестпроекты реализуются на территории муниципального образования и требуют решения вопросов по линии градостроительной деятельности, городского хозяйства и прочих. И единая точка входа позволяет решать эти вопросы гораздо быстрее.

– Если инвестор хочет построить в Пскове, например, аквапарк, он должен прийти сначала к вам?

– Нет. Он может обратиться в администрацию, работу с этим инвестором поручат мне, и мы вместе будем дальше взаимодействовать с инвестиционным фондом. Либо, наоборот, он сначала обращается с проектом в Фонд инвестиционного развития, и мы начинаем прорабатывать варианты и оказывать всестороннюю помощь, потому что сейчас для нашей области это очень важный аспект деятельности.

– В каких сферах предпочитают действовать инвесторы?

– Первое – сфера гостиничного бизнеса. Есть востребованность, турпотоки регулярно растут благодаря массе факторов, начиная с развития железнодорожного и авиасообщения и заканчивая туристической привлекательностью региона. И сейчас ожидаем появления ряда четырёх- и пятизвёздочных гостиниц: это вложения инвесторов, которые приходят в регион, и местных. Как пример, строится гостиница «Космос»: это федеральная сеть. Также есть отдельные проекты развития промпроизводства, намётки и по аквапарку.

– Что самое сложное для инвесторов?

– Вопрос земельных отношений. Например, запрашивают пять гектаров земли в Пскове, освобождённых от прав третьих лиц, но такого не найти. Или хотят определённую видовую локацию, а земля частная. Такие вопросы прорабатываются, ищется решение.

Волюнтаризма не будет!

– Вопрос дизайн-кода нестационарных торговых объектов. На какой стадии он находится?

– Завершено формирование требований к дизайн-коду: это объёмный документ на 84 листах. Но так как он затрагивает права предпринимательского сообщества, администрация Пскова запускает процедуру оценки регулирующего воздействия. Скорее всего, с началом следующего года приступим к реализации. У нас есть НТО, которые себя морально изжили и находятся в абсолютно неудовлетворительном состоянии, а документа, регулирующего их внешний вид, не было. Дизайн-код позволит снизить визуальный шум, с которым мы боролись на примере дизайн-кода вывесок.

– Вы уже даёте рекомендации новым предпринимателям, желающим открыть нестационарный торговый объект?

– Да. Предпринимателям, которые обращаются с заявлением о включении в схему размещения торговых объектов, поправляем визуализацию и эскизные проекты. Речь не только о расположении вывесок и внешнем виде, но и об обеспечении доступа маломобильным гражданам. В городе уже есть НТО, на которые приятно посмотреть: лаконичные, строгие, с доступом для маломобильных граждан. А после принятия дизайн-кода все его требования уже официально распространятся на новые объекты. Старые никто не заставит сносить, если есть действующий договор, но позиции в отношении мобильности и размещения вывески будут распространяться и на них.

– Каким будет срок выполнения требований?

– Для предпринимателей, имеющих действующий договор, определим переходный период, чтобы они могли в спокойном режиме расширить дверные проёмы, смонтировать кнопку вызова для маломобильных граждан или привести в порядок вывески.

Срок исполнения – где-то полгода, пока это обсуждается. Мы представим предложения предпринимательскому сообществу и при разумной аргументации готовы внести изменения в сроки.

– Сколько в Пскове нестационарных торговых объектов и будет ли их меньше?

– Сегодня 384, это достаточно много. Преобладают павильоны с цветочной продукцией, служб доставки. Одно из направлений деятельности контрольного управления благоустройства – контроль за торговыми объектами. Если в городе фиксируется объект, который, допустим, более двух месяцев не действует, то договор с предпринимателем расторгается. Но таких объектов мало. Говорить, что рынок НТО схлопывается, я бы не стал.

С вывесками всё спокойно

– Удалось ли в полной мере привести в порядок вывески?

– Удивительно, но есть предприниматели, которые до сих пор не слышали о дизайн-коде, да и не все внимательно к этому относятся. Мы им разъясняем, что необходимо сделать, и многие нормально на это реагируют. И если на пике работы по приведению вывесок в порядок комиссия рассматривала на каждом заседании порядка 70 вопросов, то сейчас не больше 20 вывесок. Как правило, это вывески на новых объектах, когда старый арендатор съехал и появляется новый магазин. Либо момент брендирования: у маркетплейсов достаточно часто вносятся изменения в брендбук. Бывает, что выдаётся разрешение на вывеску одного размера, но вешают вывеску другого размера и в другом месте. Понятно, что все стараются как-то себя выделить, но закон есть закон. В целом же работа с вывесками сейчас идёт в спокойном режиме.

– Как построена эта работа?

– На плановой основе. Определяем, что в этом месяце работаем с этими улицами, в следующем – с другими. В прошлом году обследовали все улицы Пскова, было выдано большое количество предписаний о демонтаже. Кто-то их исполнил, кто-то – нет, где-то мы были вынуждены силами службы благоустройства самостоятельно осуществлять демонтаж вывесок. Некоторые крупные улицы приходится даже по два раза проверять. Есть предприниматели, которые обратились в рекламное агентство и им там сказали: с вывеской у вас по дизайн-коду всё в порядке, согласований никаких не нужно, всё здорово. На деле оказывается, что разрешений нет, дизайн не соответствует, и люди вынуждены терпеть дополнительные убытки. Редко, но такое бывает.

Всевидящий «Ангел»

– Чем ещё кроме вывесок занимается контрольное управление?

– Оснований для проведения контрольных мероприятий довольно много. И спасибо огромное нашим гражданам, которые разными способами и официальными заявлениями через социальные сети помогают выявлять случаи нарушений благоустройства. Как правило, люди сигнализируют о мусоре в неположенных местах, о нарушении режима тишины и правил торговли.

В полную силу работает аппаратно-программный комплекс «Ангел IT», который позволяет фиксировать парковку на зелёных зонах и сам себя окупает в работе по взысканию штрафов. Но самое главное – не взимание штрафов, а соблюдение гражданами правил.

– Не собираетесь внедрить подобные комплексы в других сферах городского хозяйства?

– Рынок интеллектуальных систем неплохо развивается, и мы всегда в поиске интересных решений и возможностей бюджета для их реализации в городе. Сейчас тестируется пилотный проект «Стоп свалка», чтобы выявлять нарушения в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, что делают и граждане, и юридические лица. Данный комплекс в автоматическом режиме позволяет фиксировать людей и номера транспортных средств, из которых бросают мусор мимо контейнеров или выкидывают туда стройматериалы, нарушая действующее законодательство. Если возможности бюджета позволят, на следующий год эти комплексы приобретём. За счёт штрафов они смогут окупить свою работу.

Двигатель торговли

– Как обстоят дела с рекламным рынком?

– Рынок развивается, растёт конкуренция, что не может не радовать. В 2023 году выдали 57 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а в этом – уже 117.

А конкуренция – вопрос для хорошего диспута между теми, кто здесь осуществляет торговую деятельность, и теми, кто приходит со стороны. Местные игроки дают свои предложения, а федеральные игроки перебивают их до десяти раз.

– Страдают местные предприниматели, но выигрывает бюджет. Железная рука рынка диктует…

– Наша основная функция заключается в том, чтобы своей работой мы пополняли доходную часть бюджета. Чем больше бюджет, тем больше можем потратить на социальную сферу. Поэтому чем больше конкуренции без потери качества, тем лучше для жителей.

– Каковы результаты сувенирной торговли на улице Пушкина?

– Потребители рады месту, где можно купить многие вещи и сувениры: не надо объезжать весь город. Предпринимательское сообщество, судя по обратной связи, тоже удовлетворено. Это же, по сути, ярмарка, у предпринимателей есть возможность поработать три месяца, потом сделать перерыв, если не сезон, а это востребовано. Есть две проблемы: в основном торговля идёт в праздники и выходные, а туристические группы появляются не так часто, как бы им хотелось. Над этим мы тоже работаем. Но стопроцентно точно, что предприниматели заявили о себе и расширили свой рынок сбыта. Многие говорят: у нас уже не хватает продукции, надо расширяться.

– Совсем рядом появится фермерский рынок с площадками для дегустаций и мастер-классов, с фуд-кортом. Как оцениваете эту идею?

– Отличная идея! И очень важно, что инвестор проведёт большую работу по благоустройству прилегающей территории, в разы превышающей торговую. Мы получим в центре города ещё одну точку притяжения, органично вписанную в окружающую среду.

Псковичи оценят благоустройство с малыми архитектурными формами и зелёными насаждениями.

– Как в этом году будет проходить ежегодный конкурс профессионального мастерства?

– Конкурс будет проводиться с 14 ноября по 6 декабря в номинациях «Лучший визажист», «Лучший пекарь», «Лучший штукатур», «Лучший столяр». Как и в прошлом году, предусмотрены три призовых места с денежными призами. Но здесь ключевая не денежная составляющая, а признание престижности профессий, которые у нас есть, и возможность лишний раз отметить профессионалов. В прошлом году, когда чествовали победителей, я вручал благодарность администрации города, и было прямо видно, как люди искренне радовались этому конкурсу. В этом году, надеемся, будет точно так же.