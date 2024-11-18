Штрафы за нарушение ПДД в России могут вырасти

12:36, 18 ноября 2024, ПАИ

Штрафы за нарушение ПДД в России могут вырасти с 1 января 2025 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на поправки к Кодексу об административных правонарушениях.

Так, за непристёгнутый ремень сумма наказания вырастет на 500 рублей – до 1,5 тысячи рублей, а за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или передачу прав на его управление штраф вырастет с 30 до 45 тысяч рублей. За несоблюдение дорожных знаков, разметки и превышение скорости водителю придётся заплатить от 750 до 7,5 тысячи рублей.

За причинение вреда здоровью вследствие нарушения ПДД штраф также увеличат. Он будет составлять от 3,7 до 7,5 тысячи рублей за увечья лёгкой тяжести и от 15 до 30 тысяч за увечья средней тяжести.

Кроме того, предлагается изменить условия оплаты штрафа. После принятия изменений водитель должен будет оплатить не 50 % от суммы штрафа, а 75 % в течение 30 дней.

Недавно псковичам рассказали об изменении цен на бензин в октябре. Более всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше, а именно – на 19,03 %, до 78,45 рубля за литр.