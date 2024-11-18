Великолукский боксёр участвует во всероссийском турнире в Петербурге

13:23, 18 ноября 2024, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков принимает участие во Всероссийском турнире «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» среди юниоров. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге, сообщается в группе АНО «Спорт для всех» в соцсети «ВКонтакте».

Кирилл Коршаков соревнуется в весовой категории до 75 килограммов. Всего в этой группе участвует 20 боксёров из 13 регионов России.

В своём первом поединке на турнире, который состоится сегодня, 18 ноября, великолучанин сразится с боксёром из Московской области Тамрланом Шеожевым.

Напомним, что в нынешнем году Кирилл Коршаков стал бронзовым призёром первенства России по боксу.

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