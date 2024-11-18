Театры из Казахстана, Татарстана и Санкт-Петербурга примут участие в «Кулов-фесте» Псковского театра драмы

13:11, 18 ноября 2024, ПАИ

С 11 по 16 декабря Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина проведёт «Кулов-фест» – фестиваль, посвящённый творчеству режиссёра Тимура Кулова. В «Кулов-фесте» примут участие Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск), сообщили ПАИ в пресс-службе псковского театра.

Откроет программу «Кулов-феста» 11 декабря спектакль «Приключения Рустема» (12+) Казанского татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева, получивший в 2024 году специальный приз жюри высшей театральной премии России «Золотая маска» «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя». Написанная в годы Великой Отечественной войны фантастическая повесть фронтовика Аделя Кутуя о том, как девятилетний Рустем, съев волшебные цветы папоротника, уходит невидимкой на фронт, стала поводом для азартной театральной игры на очень серьёзные темы. Спектакль идёт на татарском языке с синхронным переводом.

12 и 13 декабря зрители познакомятся с труппой Акмолинского русского драматического театра из казахского города Кокшетау, который покажет в Пскове два спектакля – по русской и национальной классике.

Литературной основой спектакля «Лютый» (16+) стала повесть Мухтара Ауэзова о мальчике Курмаше, приютившем и вырастившем волчонка. Спектакль признан лауреатом Международного театрального фестиваля стран Центральной Азии в номинации «Лучшая режиссура» и лучшим спектаклем Международного театрального фестиваля «Те-ART-Көкше».

«Станционный смотритель» (16+) Тимура Кулова в Акмолинском театре – это фантазия на тему одной из «Повестей Белкина» Александра Сергеевича Пушкина, история из жизни отца и дочери, рассказанная ими друг другу посредством... почтовых лошадей. Спектакль – лауреат III Международного театрального фестиваля Abish Alemi в городе Актау (Казахстан) в номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура» и «Театральная маска».

15 декабря Буинский драматический театр дважды сыграет спектакль-вербатим «Жребий» (12+). Этот спектакль – мозаика из рассказов татарских деревенских жителей о любви, о течении времени, о таланте, чувстве долга, жизни, смерти и бессмертии, о том, что плохо осознаётся в молодости, но так остро ощущается в старости. Спектакль включён в лонг-лист национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» как значимый спектакль сезона 2020–2021. «Жребий» – обладатель Гран-при III Межнационального театрального фестиваля «Сообщение». Идёт на татарском языке с синхронным переводом.

Завершает фестивальную афишу 16 декабря гоголевский «Нос» (16+) Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, открывший имя Тимура Кулова широкому зрителю в Санкт-Петербурге. Абсурдистская и фантастическая повесть Николая Гоголя о майоре Ковалёве, потерявшем собственный нос, в трактовке режиссёра Кулова стала историей о несчастных и одиноких людях, не способных противостоять жизненным испытаниям, и о тайной силе, во власти которой они оказываются. А ещё режиссёр подверг сюжет Гоголя «децентрализации», обнаружив в нём неожиданного трагического героя... вернее героиню. В прошлом сезоне «Нос» был выдвинут на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» сразу в нескольких номинациях. После успеха «Носа» Тимур Кулов был приглашён на работу в ТЮЗ им. А. А. Брянцева в качестве штатного режиссёра, а также выпустил ещё один спектакль в Северной столице в театре «Суббота».

Режиссёр Тимур Кулов – выпускник Театрального института им. Б. Щукина (курс народного артиста РФ Леонида Хейфеца). В настоящее время – режиссёр Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Ставил в Казани, Буинске, Минске, Уфе, Челябинске, Липецке, Новокузнецке, Абакане, Тюмени, Ижевске и других городах. Многие его постановки участвовали в престижных театральных фестивалях: «Науруз», «Федерация», «Мелиховская весна», «АРТМиграция», Международный театральный фестиваль ТЮЗа им. А. А. Брянцева (в прошлом «Радуга»). Спектакль «Приключения Рустема», поставленный в Казанском ТЮЗе им. Г. Кариева, был в 2024 году удостоен специального приза жюри высшей театральной премии России «Золотая маска» – «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя».

Продолжая проект Псковского театра драмы (филиала Национального драматического театра России) «Режиссёры из национальных регионов России в Псковском театре драмы», в 2025 году режиссёр Тимур Кулов поставит в Пскове спектакль «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева. В преддверии репетиций «Кулов-фест» познакомит псковичей с достижениями и творческим почерком режиссёра, впервые приступающего к работе на псковских подмостках.

С 2021 года Псковский театр драмы проводит персональные фестивали, посвящённые творчеству заметных деятелей современной культуры (Дмитрия Данилова, Сергея Потапова, Мо Яня). «Кулов-фест» предлагает познакомиться с избранными режиссёрскими сочинениями постановщика, чья звезда ещё только восходит на российском театральном небосклоне.

Афиша «Кулов-феста» опубликована на официальном сайте Псковского театра драмы.