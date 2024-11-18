Команда «Кванториума» и псковские барсики заняли третье место на конкурсе в Кемерове

13:45, 18 ноября 2024, ПАИ

Команда геоквантума технопарка «Кванториум Псков» заняла третье место на межрегиональном конкурсе «Городские легенды» от детского технопарка «Кванториум» города Кемерово. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Вероника Федорова и Ольга Михайлова под руководством наставника геоквантума Веры Васильевой представили проект «Открытки с барсиками в дополненной реальности».

Участникам конкурса предлагалось создать уникальные 3D-модели памятников, скульптур и арт-объектов, которые представляют культурную и историческую значимость городов. Для этого ребятам нужно было использовать свои навыки фотосъемки с помощью БПЛА или смартфона и работать в программе Agisoft Metashape.

«Наша команда остановилась на барсиках, потому что это интересный и новый проект для Пскова, привлекающий внимание туристов», – отметили в технопарке.

Познакомиться с виртуальными барсиками можно через QR-коды.