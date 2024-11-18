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Общество

Семь штукатуров приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» в Пскове

Семь человек приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Штукатур» в Пскове. Об этом сообщила начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации города Наталья Васильева в беседе с корреспондентом ПАИ.

  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Лучшие штукатуры состязались в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

В конкурсе посостязались индивидуальные предприниматели и самозанятые. Оценивали работу представители Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского политехнического колледжа и учебного центра «Псков».

«Конкурс проходил в два этапа. Один из них – теоретический, который состоял из 20 вопросов по сфере профессиональной деятельности. А вторым этапом стало практическое задание, которое включало в себя штукатурку кирпичной стены. Каждому участнику предоставлялось рабочее место и расходные материалы», – объяснила Наталья Васильева.

Итоги конкурса по всем номинациям подведут 6 декабря. В торжественной обстановке наградят победителей.

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