Семь штукатуров приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» в Пскове

15:33, 18 ноября 2024, ПАИ

Семь человек приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Штукатур» в Пскове. Об этом сообщила начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации города Наталья Васильева в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ





















































В конкурсе посостязались индивидуальные предприниматели и самозанятые. Оценивали работу представители Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского политехнического колледжа и учебного центра «Псков».

«Конкурс проходил в два этапа. Один из них – теоретический, который состоял из 20 вопросов по сфере профессиональной деятельности. А вторым этапом стало практическое задание, которое включало в себя штукатурку кирпичной стены. Каждому участнику предоставлялось рабочее место и расходные материалы», – объяснила Наталья Васильева.

Итоги конкурса по всем номинациям подведут 6 декабря. В торжественной обстановке наградят победителей.