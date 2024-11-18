Комитет Госдумы одобрил штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных

16:02, 18 ноября 2024, ПАИ

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил повышение штрафов за нарушение требований содержания домашних животных и рекомендовал палате парламента принять законопроект во втором чтении, пишет ТАСС.

Так, за несоответствующее отношение к домашним питомцам россиянам будет грозить штраф до трёх тысяч рублей. Для должностных лиц денежное наказание составит до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 30 тысяч рублей.

Административная ответственность не коснётся владельца питомца в том случае, если нарушение допущено третьим лицом, назначенным ответственным за наблюдение животного.

Напомним, что интерес к зооуслугам у псковичей увеличился на 45 %. Наиболее популярной услугой стала передержка животных – её спрос увеличился на 59 %.