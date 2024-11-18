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Общество

Сквер с гномиками планируют благоустроить в центре Пскова

Сквер с гномиками планируют благоустроить в центре Пскова, сообщил основатель сети кондитерских «Французская булочка» Евгений Флям в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 ноября.

Фото: ПАИ

«У нас есть идея сделать маленький парк с гномиками. Эти гномики уже очень сильно устали, и из них остался буквально один. Возможно, сделать что-то вместе с государством. Нужно сделать что-то необычное, какое-то пространство для людей, чтобы им было комфортно», – отметил гость студии.

Ранее сообщалось, что сквер собираются благоустроить за счёт федеральных средств.

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