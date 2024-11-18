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Экономика

Президент России поручил продлить нулевой НДС для гостиниц

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и Госдуме до 1 апреля 2025 года продлить нулевой НДС для отелей до 31 декабря 2030 года включительно. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Фото: ПАИ

Согласно поручению, правительству России совместно с Госдумой необходимо обеспечить внесение в законодательство о налогах и сборах изменения, которые предусматривают продление возможности применения нулевой ставки по налогу на добавочную стоимость при предоставлении мест временного проживания до конца 2030 года.

Напомним, что нулевая ставка для гостиниц и прочих туристических объектов начала действовать в стране с 1 июля 2022 года, а изначально она должна была продлиться лишь до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодние корпоративы в России вырос на 20 % и превысил показатели 2019 года. Октябрь 2024 года стал пиком бронирования мест для корпоратива в гостиницах.

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