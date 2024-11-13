Спрос на новогодние корпоративы в России превысил показатели 2019 года

10:33, 13 ноября 2024, ПАИ

Спрос на новогодние корпоративы в России впервые превысил показатели 2019 года и вырос на 20 %, пишет газета «Коммерсантъ».

Помимо спроса, выросло и количество вовлечённых сотрудников, расходы на проведение мероприятия и его продолжительность. Эксперты подтверждают, что количество новогодних корпоративов в этом году увеличилось на 8-10 %, а организацией их начали заниматься ещё в августе.

В гостиницах пиком бронирования корпоративов стал октябрь. Сейчас же, по словам экспертов, выбор места для проведения праздника сузился, и найти подходящую площадку намного труднее. В Cosmos Hotel Group сообщили, что спрос на организацию корпоративов в отеле вырос на 10–15 %, на услуги кейтеринга – на 7 %. В ресторанах интересоваться новогодними корпоративами стали на 20 % больше по сравнению с прошлыми годами.

Такой спрос рекрутинговые агентства объясняют попытками бизнеса удержать персонал в компании с помощью мероприятий как нематериальной мотивации. Именно новогодние праздники становятся одним из важных элементов укрепления корпоративной культуры.

Высокий спрос на проведение корпоративов зафиксировали у компаний финансового сектора, FMCG и у IT-компаний. Эксперты также называют проведение корпоративов показателем здоровья бизнеса. Проведение мероприятий особо актуально для компаний, которые пережили слияние или поглощение.

По мнению участников рынка, корпоративы становятся мероприятиями, которые влияют на укрепление команды и её эмоциональное благополучие. Поэтому нередко теперь бизнес привлекает сотрудников к участию в развлекательных программах. Эксперты подтверждают эту тенденцию и говорят, что корпоративы стали длиннее – многие мероприятия стали предусматривать и дневную деловую программу. Соответственно, увеличилась и цена на проводимые праздники – площадка и техника арендуется на длительный срок, а участников мероприятий становится всё больше.

Исследователи подчеркивают, что ранее компании собирали на корпоративы сотрудников только головного или регионального офисов, а теперь на праздники приезжает и персонал из ближнего зарубежья. А некоторые организации практикуют выездные мероприятия, когда компании из регионов устраивают корпоративы на московских площадках. Поэтому затраты на логистику и проживание увеличивают бюджет компаний на организацию новогодних праздников. Сами затраты на корпоративы выросли примерно на 15–30 %.

Сколько стоит провести корпоратив в Пскове и есть ли на них спрос, можно узнать здесь.