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Происшествия

Более 10 человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

С 11 по 17 ноября на территории Псковской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Всего за этот период пресечено 1 342 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Выявлено 26 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержано семь водителей.

Ранее сообщалось, что столкновение четырёх автомобилей произошло в деревне Заполье Плюсского муниципального округа сегодня, 18 ноября.

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