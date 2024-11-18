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Общество

Дмитрий Быстров встретился с активистами школ Острова

Глава Островского района Дмитрий Быстров пообщался со старшеклассниками – активистами школ Острова. На встречу с молодёжью пригласили депутатов районного и городского поселения «Остров», а также представителей администрации Островского района, сообщил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Глава Островского района Дмитрий Быстров пообщался со старшеклассниками – активистами школ Острова. Фото здесь и далее из телеграм-канала Дмитрия Быстрова

Подобные мероприятия с молодыми и будущими избирателями – инициатива ЦИК, они ежегодно проводятся в форме «Классных встреч» в рамках работы осенней школы избирателя. «Классные встречи» – это возможность для учащихся знакомиться с интересными людьми, задавать вопросы, узнавать новое, отметил Дмитрий Быстров.

Приветствуя молодых островичей, глава Островского района рассказал ребятам о работе органов местного самоуправления и перспективах развития муниципалитета. Он также отметил, что уже в скором времени молодому поколению придётся участвовать в общественно-политических процессах и строить будущую жизнь нашего государства. «Сегодня у вас есть все возможности для обучения и саморазвития, проявления активности в различных сферах. Этому способствуют активно действующие в нашем районе общественные молодёжные объединения и организации. Всё в ваших руках», – добавил Дмитрий Быстров.

В рамках классного часа глава муниципалитета ответил на вопросы молодёжи и прокомментировал их наказы и пожелания в адрес исполнительных и законодательных органов местной власти. Часть вопросов была адресована и присутствующим на встрече депутатам.

Молодёжь Острова высказала пожелание о создании центра детских инициатив и развлекательного молодёжного центра, об обустройстве велодорожек в черте города и реставрации здания усадьбы Валуевых – Неклюдовых, интересовалась перспективами строительства бассейна и кафе быстрого питания, решением проблемы бродячих животных.

Ранее сообщалось, что 17 дипломов выиграли студенты Псковской области на конкурсе «Большая перемена».

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