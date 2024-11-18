Выборы в детсовет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области прошли в Пыталово

21:49, 18 ноября 2024, ПАИ

Ученица 8-го класса Пыталовской средней школы Анна Шелгунова стала представителем Пыталовского муниципального округа в Детском общественном совете при Уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Сегодня, 18 ноября, в администрации Пыталово прошли выборы в шестой созыв детсовета Псковской области. С приветственным словом выступила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, а также общественный помощник уполномоченной по правам ребёнка в Псковской области Елена Степанова.

В этом году на должность баллотировались два активиста – Лиза Воробьёва и Анна Шелгунова. Девочки представили проекты и рассказали, почему достойны вступить в детсовет.

По итогам голосования победу одержала Анна Шелгунова с проектом «Как стать частью нового коллектива?».

Ранее сообщалось, что Наталия Соколова проводит приёмы в муниципалитетах Псковской области в рамках недели правовой помощи детям.