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Происшествия

В Великих Луках полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на пенсионера

В Великих Луках полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на пенсионера, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на пенсионера. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По версии следствия, 7 ноября во дворе на улице Некрасова 64-летний мужчина получил ножевое ранение от неизвестного лица.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного противоправного деяния был установлен. Им оказался безработный 23-летний великолучанин. Он дал признательные показания.

Великолукские следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время в рамках расследования осуществляются необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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