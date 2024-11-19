В Великих Луках полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на пенсионера
В Великих Луках полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на пенсионера, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 7 ноября во дворе на улице Некрасова 64-летний мужчина получил ножевое ранение от неизвестного лица.
В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного противоправного деяния был установлен. Им оказался безработный 23-летний великолучанин. Он дал признательные показания.
Великолукские следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время в рамках расследования осуществляются необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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