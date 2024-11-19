Новогоднюю ёлку установят в Великих Луках 15 декабря
Новогоднюю ёлку установят в Великих Луках 15 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.
Работники МП «Зеленхоз» уже начали монтаж новогодних консолей. Также закуплены новые новогодние украшения: световые инсталляции, консоли и шрифтовые композиции. Также будет установлена световая декорация и обустроена новогодняя фотозона.
Новогоднюю ёлку на главной площади Великих Лук установят 15 декабря.
А 21 декабря запланировано небольшое театрализованное представление и проезд «Дедморобуса» по улицам города.
Массовых новогодних гуляний не будет, добавили в администрации.
Напомним, что в Пскове установка главной ёлки на Октябрьской площади начнётся ориентировочно 7 декабря.
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