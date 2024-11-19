Новогоднюю ёлку установят в Великих Луках 15 декабря

10:59, 19 ноября 2024, ПАИ

Новогоднюю ёлку установят в Великих Луках 15 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

Работники МП «Зеленхоз» уже начали монтаж новогодних консолей. Также закуплены новые новогодние украшения: световые инсталляции, консоли и шрифтовые композиции. Также будет установлена световая декорация и обустроена новогодняя фотозона.

Новогоднюю ёлку на главной площади Великих Лук установят 15 декабря.

А 21 декабря запланировано небольшое театрализованное представление и проезд «Дедморобуса» по улицам города.

Массовых новогодних гуляний не будет, добавили в администрации.

Напомним, что в Пскове установка главной ёлки на Октябрьской площади начнётся ориентировочно 7 декабря.