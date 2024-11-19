Чудом выжившего Красавчика спасли в гдовском аистином центре

12:03, 19 ноября 2024, ПАИ

О чудом выжившем аисте Красавчике рассказали ПАИ в гдовском «Доме белого аиста».

5 октября аист был доставлен в центр из города Сольцы Новгородской области. У птицы травма левого крыла.

«Аист сильно ударился обо что-то крылом, из-за этого оно сильно болело и не функционировало, лететь и продолжать миграционный перелёт крылатый не мог», – отметили в аистином центре.

По словам очевидцев, три недели птица ходила по картофельному полю. «Повезло, его не поймали и не съели лисы, аиста обнаружили люди. Созвонились с аистиным центром, проконсультировались, организовали отлов, потом самостоятельно нашли возможность отправить птицу в соседний регион за несколько сотен километров, в Гдовский район Псковской области, в «Дом белого аиста», – рассказали волонтёры.

При первом осмотре аист был настолько слаб и истощён, что были сомнения – выживет ли. Но спустя полтора месяца птица окрепла и набрала вес.

«К сожалению, из-за полученной травмы, скорее всего, Красавчик останется жить в аистином центре, где этой зимой приют найдут около 90 белых аистов, попавших в трудные жизненные обстоятельства, каждый со своей историей», – заключили в аистином центре.

Ранее в гдовском «Доме белого аиста» рассказали о сбитом автомобилем аистёнке Георгии из Опочки.