Спектакль – лауреат «Золотой маски – 2024» покажут в Пскове

13:48, 19 ноября 2024, ПАИ

Программу «Кулов-феста» Псковского драмтеатра 11 декабря откроет Казанский татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Театр покажет спектакль Тимура Кулова «Приключения Рустема» (12+), завоевавший в 2024 году специальный приз жюри Национальной театральной премии России «Золотая маска» «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Написанная в годы Великой Отечественной войны фантастическая повесть фронтовика Аделя Кутуя о том, как девятилетний Рустем, съев волшебные цветы папоротника, уходит невидимкой на фронт, стала поводом для азартной театральной игры на очень серьёзные темы. Спектакль будет идти на татарском языке с синхронным переводом.

Напомним, «Кулов-фест», посвящённый творчеству постановщика Тимура Кулова, пройдёт с 11 по 16 декабря. В «Кулов-фесте» примут участие Казанский татарский ТЮЗ имени Г. Кариева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Буинский драматический театр (Татарстан, Буинск) и Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева.

Афиша «Кулов-феста» опубликована на официальном сайте Псковского драмтеатра.