Великие Луки прощаются с 17-летним Максимом Новинским

14:11, 19 ноября 2024, ПАИ

Великие Луки прощаются с 17-летним Максимом Новинским. Прощание с подростком проходило в Свято-Вознесенском соборе, сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Во время отпевания храм оказался полностью заполнен людьми. В последний путь Максима провожают сотни горожан.



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»











В ночь на 4 ноября Максим Новинский ушёл с дачи в деревне Немково Великолукского района, где проводил время с друзьями. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. 17 ноября появилась информация, что в одном из озёр Великолукского района обнаружено тело подростка.

Псковское агентство информации собрало всю хронологию поисков, длившихся почти две недели.