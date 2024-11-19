Великие Луки прощаются с 17-летним Максимом Новинским
Великие Луки прощаются с 17-летним Максимом Новинским. Прощание с подростком проходило в Свято-Вознесенском соборе, сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».
Во время отпевания храм оказался полностью заполнен людьми. В последний путь Максима провожают сотни горожан.
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
В ночь на 4 ноября Максим Новинский ушёл с дачи в деревне Немково Великолукского района, где проводил время с друзьями. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. 17 ноября появилась информация, что в одном из озёр Великолукского района обнаружено тело подростка.
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