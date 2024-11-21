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Общество

Псков вошёл в тройку лидеров по недорогому отдыху для россиян

В качестве недорого отдыха россиянам посоветовали отправиться в Псков, пишет RT со ссылкой на результаты сервиса OneTwoTrip.

Фото: ПАИ

Так, перелёт из российских городов до Пскова в среднем обойдётся в шесть тысяч рублей, а номер в отеле «три звезды» – в три тысячи рублей за ночь.

Также в топ-3 выгодных направлений вошли Казань и Москва. Средняя цена на билет до Казани и номер в гостинице немного превышают псковские цены: 6,5 тысячи рублей и четыре тысячи рублей соответственно. Для отдыха в столице россиянам нужно потратить 7,6 тысячи рублей на билет и 2,5 тысячи рублей на жильё.

Напомним, что представители псковских отелей рассказали, есть ли у туристов шанс забронировать номер на новогодние праздники. Первые брони пришлись на начало сентября, поэтому во многих гостиницах занятость номеров составляет почти 100 %. Однако есть отели, которые только недавно открыли бронь, поэтому у туристов ещё есть время, чтобы позаботиться о жилье в праздничные дни.

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