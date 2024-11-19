Блогер Юлия Ора отметила правильный подход по работе с переселенцами в Псковской области

16:11, 19 ноября 2024, ПАИ

Правильный подход правительства Псковской области по работе с переселенцами отметила создатель Telegram-канала «Канадские возвращенцы» и сопутствующих полезных ресурсов для переселения Юлия Ора в рамках пресс-тура журналистов и блогеров из числа соотечественников. Он проходит в регионе сегодня, 19 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Тот подход, который избрало правительство региона, очень правильный, потому что для большинства переселенцев-соотечественников и иностранцев, с которыми я общаюсь, является приоритетным такой формат помощи. Мой профиль – это Канада, Америка, Австралия», – отметила Юлия Ора.

По её словам, в основном переселенцам не нужна финансовая поддержка, им нужна помощь по устройству на работу, а также возможность перевести детей в учебные заведения. «Замечательная идея, что идёт адаптация по детям. Те люди, которые сейчас едут в Россию, у них очень большой упор на детей, потому что одна из причин, почему они совершают такой глобальный и резкий переезд на грани с эвакуацией, это именно из-за будущего детей», – подчеркнула она.

Кроме того, блогер поделилась впечатлениями о Пскове. «Я первый раз в Пскове, и мне очень нравится. Сегодня первый день, и ощущение создаётся очень уютное, приятное, тёплое, что действительно хочется остаться», – заключила Юлия Ора.