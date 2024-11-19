Контрабандисты гашиша с Украины получили сроки в Псковской области

15:52, 19 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области суд приговорил двух иностранцев к 12 годам и 16,5 года лишения свободы за контрабанду и покушение на незаконный сбыт более 186 кг наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В сентябре 2022 года соучастники незаконно перевезли через границу более 186 кг гашиша с Украины. Их задержали сотрудники таможни во время досмотра на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на границе России и Латвии.

Отбывать наказание виновные отправятся в исправительную колонию строгого режима.