«Россия приняла нас радушно»: соотечественники рассказали, как переехали в Псковскую область

16:50, 19 ноября 2024, ПАИ

Соотечественники, прибывшие в Псковскую область из-за рубежа, рассказали в рамках пресс-тура журналистов и блогеров из числа соотечественников сегодня, 19 ноября, как проходила их адаптация в регионе, передаёт корреспондент ПАИ.

«Крайне благоприятные впечатления о том, как мы переехали в Псковскую область. Ребёнок был устроен в школу. Мы въехали на одном дыхании. Старший сын у меня поступил в Санкт-Петербург, и он был последним толчком, что нужно ехать в Россию. Дочь тоже захотела учиться здесь. Сначала, конечно, дети сказали, что дом там, а здесь мы будто в гостях, но прошёл год, и они съездили к бабушке и сказали, что поняли, что их дом уже здесь. Приятно, что Россия приняла нас радушно и удачно», – поделился вице-президент русской общины Латвии Дмитрий Рыбников.

Людмила Круминя, переехавшая в Псковскую область из Латвии в сентябре, рассказала, что в регионе её встретили очень тепло. «Мне подсказали правильные и нужные пути. Большой проект и большое желание перенести профессиональный опыт детям-сиротам, детям, которые живут в семьях не очень высокого достатка», – отметила она.

В июле также в Псковскую область переехала из Финляндии Ольга Пеева. «Сначала у нас было сложновато, не получалось с документами. Сейчас у нас всё хорошо, мы строим дом, я работаю, дочка учится. У нас всё складывается», – сказала она.

Переехавший из Латвии Василий Лебедев поделился, что приехал в Россию недавно, а его жена и дети остались пока что в Риге. «Задача – здесь обустроиться и переехать всем. Уже ищем учебное заведение для сына. Хочется отметить работу центра «Соотечественник», это очень важно, когда тебя ведут за ручку туда, куда тебе нужно. Работа очень приятная. Я продал в Риге квартиру и тут купил», – заключил он.

Елена Ганкевич, переехавшая также из Латвии, поделилась, что её главным вопросом было найти работу. «И я понимала, что, на новом месте и в силу возраста, возможно, это будет трудно. Мне помогли и нашли работу – я работаю в Псковском агентстве информации. Город Псков – идеальный для жизни. Жить здесь очень приятно. Я вижу, насколько все здесь изменилось в лучшую сторону», – отметила она.